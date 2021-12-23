Тернопільські спортсмени повернулися із чемпіонату України з біатлону, який проходив на Львівщині. У трьох дисциплінах вони вибороли «золото».
Чемпіонат України з біатлону зібрав юнаків і дівчат до 18 років у Західному реабілітаційно-спортивному центрі, що в селі Сянки Львівської області. Як повідомив координатор змагань Ігор Коваленко, вдало виступили на цих змаганнях тернопільські біатлоністи.
«Серед юнаків старшої вікової групи Назарій Парадовський із Шумщини став чемпіоном України в короткій індивідуальній гонці з чотирма вогневими рубежами, допустивши лише три промахи із двадцяти пострілів. Серед дівчат середньої вікової групи першою фінішувала у гонці переслідування з чотирма вогневими рубежами Тетяна Тарасюк. Спортсменка випередила срібну призерку більше, ніж на 1 хв 30 сек. А у короткій індивідуальній гонці Тетяна була шостою. Серед дівчат старшої вікової групи в індивідуальній гонці Ірина Тарасюк фінішувала п’ятою, Катерина Ільницька – восьмою та Іванна Драбик – п’ятнадцятою».
У класичних естафетах від Тернопільщини стартувала тільки команда дівчат старшої вікової групи в складі Катерини Ільницької, Ірини Тарасюк, Тетяни Тарасюк, які стали чемпіонками України. Наші спортсменки більше як на одну хвилину випередили найближчих суперниць із команди Чернігівської області, що здобула срібло.
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