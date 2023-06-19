Глобальні ігри серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку пройшли у чеврні у Франції. У них взяли участь 1512 спортсменів з 44 країн світу у 13 видах спорту.

Україна була представлена у 2 видах: 14 спортсменів у легкій атлетиці і 4 спортсмени у тенісі настільному.

До складу національної збірної команди України з легкої атлетики від Тернопільської області входили спортсменки Ольга Зазуляк та Руслана Муравська. За результатами змагань, як повідомили в управлінні молоді, спорту та іміджевих проектів ТОВА, Ольга Зазуляк, майстер спорту України з легкої атлетики, виграла чотири медалі. Із них, бронзову у потрійному стрибку і три срібні у змішаній естафеті 4 х 200 метрів, та естафетах 4 × 100 метрів і 4 × 400 метрів. Муравська Руслана виборола золото у стрибку в висоту та дві срібні нагороди в естафетах 4 × 100 метрів і 4 × 400 метрів.

Тренують тернопільських спортсменок заслужений тренер України Іван Салук та заслужений тренер України Михайло Васірук.