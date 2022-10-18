Чемпіонат України зі спортивної ходьби серед спортсменів різних вікових груп та ХХVІ Кубок «Вечірній Івано-Франківськ» пройшли в Івано-Франківську.

Тернопілля на них представляли четверо вихованок Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Вони змагались на дистанції 2 кілометри серед вікових груп до 14 та 16 років і виграли срібну і бронзову нагороди.

– Усі дівчата показали добрі результати, – повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області. – Уляна Кулеба в своїй віковій категорії до 14 років виборола срібну нагороду, а Мар’яна Тріщук у категорії до 16 років стала третьою. Софія Ронталюк зайняла шосте місце. На жаль, ще одну нашу учасницю Ірину Ігнатову, яка боролась з суперницею за друге місце, на самому фініші суддя дискваліфікував.

Також у змаганнях серед ветеранів в спортивній ходьбі на 2 кілометри прийняв участь майстер спорту Тарас Козлюк. Він здобув впевнену перемогу.

Фото зі сторінки Федерації у фейсбуці