Від початку року на дорогах краю патрульні зупинили понад сімдесят кермувальників у нетверезому стані.

Попри значні штрафи чимало водіїв сідає за кермо у стані сп’яніння, наражаючи себе та інших на небезпеку.

Найбільше нетверезих водіїв патрульні зупиняють в обласному центрі, – зазначає речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Випадок нетверезого водіння задокументували на вулиці Коновальця.

«Поліцейські помітили транспортний засіб ВАЗ 2109, що мав видимі механічні пошкодження, які могли свідчити про його причетність до дорожньо-транспортної пригоди. Інспектори зупинили автомобіль, та під час спілкування з кермувальником, виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою алкотесту Драгер, на що громадянин погодився. Результат огляду на місці виявився позитивним, прилад показав 0,65 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму. По даному факту, охоронці порядку склали на 31-річного водія протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП».

Поліцейські наголошують: під дією алкоголю чи наркотиків знижується реакція, швидкість мислення, координація. Відтак негативні наслідки можуть спіткати не лише водія, а й інших, ні в чому невинних людей. Як наслідок – кількість ДТП через нетверезих кермувальників залишається значною.

Софія Романська