Новий графік канікул випробовують тернопільські школярі.

Відповідно до триместрової системи навчання, на яку перейшли більшість міських ЗОШ, з 18 по 24 листопада триватимуть чергові осінні канікули.

Триместрова система передбачає тижневий відпочинок після кожних п’яти тижнів навчання. Відтак перші канікули школярі відгуляли з 7 по 13 жовтня, на черзі – наступний період відпочинку, який триватиме також упродовж тижня.

«Така практика дуже подобається. Є час трохи перезавантажитися психологічно», – каже одинадцятикласниця Уляна Якимчук. Втім, найбільш старанні школярі навіть у канікули навчаються. «Готуюся до ЗНО, тому відпочинок зараз собі не можу дозволити. Кожен день розпланований на заняття. Програма нелегка, а очікую скласти тестування на максимум, тому мушу працювати».

Додамо, якого графіку канікул дотримуватися, вирішують безпосередньо у навчальних закладах. Відтак ряд шкіл області навчаються і відпочивають за старою системою.

Софія Романська