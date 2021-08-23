Міністерство охорони здоров’я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та магазином електроніки та аксесуарів «Цитрус» оголошують національний конкурс «Вакциновані й відкриті».

З 20 серпня по 29 вересня кожна школа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подати анкету. Для цього необхідно зробити наступне:

– вакцинувати понад 80% співробітників закладу освіти (ці дані перевірятимуться за базою даних МОН і МОЗ);

– заповнити анкету;

– бути закладом загальної середньої освіти будь-яких форм власності.

Партнером програми стала компанія «Цитрус», саме від неї переможці отримають головні подарунки а саме:

три суперпризи: 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожного переможця;

15 мініпризів: набори із 10 гарнітур і роутеру для кожної школи-переможниці.

Окрім цього всі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також мають можливість виграти гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.

Церемонія визначення й оголошення результатів конкурсу відбудеться 3 жовтня 2021 і буде приурочена до Дня вчителя. Інформацію щодо результатів опублікують в соціальній мережі Facebook та на веб-сайті – www.unicef.org

Ознайомитися з деталями проведення конкурсу можна за посиланням.

Програма відбувається за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).