З 18 січня у школах Тернополя запроваджують канікули, які триватимуть тиждень – до 24 січня.

Відповідні повідомлення від класних керівників вже отримали батьки тернопільських школярів, пише Файне місто. Кажуть, не надто задоволені такою ситуацією, адже діти і так перебували на дистанційному навчанні.

Нагадаємо, попередні, планові, канікули тривали з 25 грудня по 10 січня. Вже з наступного дня у місцевих закладах освіти розпочалося дистанційне навчання, яке, як виявилося, триватиме лише тиждень.

“Сьогодні на вайбер мені прийшло повідомлення, що з 18 по 24 січня школа йде на канікули. Тільки день як вийшли з попередніх канікул. Не задоволена. Немає чому радіти. Діти і так навчалися вдома. Хай би дистанційне навчання продовжувалося й надалі. Навіщо ці канікули, який в них смисл. Тепер, скоріше за все, у дітей не буде весняних канікул, бо шкільний матеріал всерівно потрібно буде пройти. Тому, я не бачу нічого доброго у такому рішенні”, – каже мама школярки другого класу пані Галина.

Начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк підтвердила інформацію про канікули.

“З понеділка, 18 січня, школи Тернополя справді йдуть на канікули. Рішення прийнято у зв’язку з численними зверненнями батьків, які все ж таки хочуть, аби дитина отримувала знання наочно, тобто безпосередньо у шкільному класі, а не дистанційно. Врахували також той факт, що в Україні запроваджено локдаун. Канікули триватимуть до 24 січня. Це ті канікули, які мали бути у дітей у лютому, їх перенесли на 18-24 січня”, – зазначила Ольга Похиляк.