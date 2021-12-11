«Зігрій воїна теплом свого серця» – марафон під такою назвою організовують для дітей у Тернополі. Малечу запрошують до кулінарної студії готувати печиво для українських захисників.

Долучитися до марафону можуть учні шкіл і ліцеїв. Як зазначила координаторка заходу Марія Левенець, під час кулінарних занять діти зможуть навчитися готувати пряники.

«Найважливіше для батьків – навчити дітей радіти кожному дню, здобувати знання та цінувати тих, хто віддає своє здоров’я і життя ради того, щоб ми спали в теплих ліжках і під мирним небом. Відкриваємо новий марафон «Зігрій воїна теплом свого серця». Запрошуємо до участі учнів шкіл та ліцеїв. В програмі – розфарбовування ароматних та святкових імбирних пряників. Цьогоріч ми матимемо особливу місію – розфарбувати, запакувати та написати кілька теплих слів для тих, кому лише сняться теплі домівки та рідні очі. Приєднуйтеся до марафону, давайте покажемо свою вдячністю воїнам на ділі».

За правилами марафону, діти готуватимуть пряники у кулінарній студії власноруч. Частину печива малеча зможе забрати додому та пригостити ним рідних.