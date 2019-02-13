Тернопільські школярки попалися на крадіжці косметики

13/02/2019 Розмір тексту:

За вчинення крадіжки доведеться понести відповідальність двом школяркам з Тернополя. Неповнолітні вирішили задарма привласнити косметику.

Про таємне викрадення чужого майна працівникам Тернопільського відділу поліції повідомила керуюча одного з торгових закладів міста. Заявниця розповіла, що невідомі дівчата викрали з прилавку косметичні засоби для макіяжу.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Встановити особи зловмисниць допомогли камери відеоспостереження, які зафіксували крадійок. Ними виявилися дві неповнолітні мешканки обласного центру 2002 та 2003 року народження. Дівчата винесли повз прилавок два тональних креми вартістю 400 гривень.

Як повідомляють у поліції, необдуманий і водночас протиправний вчинок завершився для двох подруг кримінальним провадженням згідно частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка».