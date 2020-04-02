«Всеукраїнська школа онлайн» – проект під такою назвою стартує з шостого квітня. Усі школярі зможуть отримувати уроки всіх предметів на українському телебаченні.

Проект «Всеукраїнська школа онлайн» був розроблений за партнерства Освіторії та МОН України. Щоранку о 10:00 з понеділка до п’ятниці уроки транслюватимуть українські телеканали.

Передбачено розподіл шкільних програм за телеканалами. До прикладу, програму одинадцятого класу транслюватимуть по телеканалу М1, десятого – на UA-Першому, дев’ятого – на UA-Культура. Розподіл телеканалів доступний на сайті Міністерства освіти і науки України.

Окрім цього, загальноосвітні школи області практикують дистанційне навчання, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Система добре налагоджена у міських школах та вищих навчальних закладах. Однак у сільських ЗОШ з онлайн-освітою є проблеми.

Додамо, у Міністерстві освіти і науки розробили кілька сценаріїв завершення начального року. Відбудеться це не раніше липня, а за песимістичним сценарієм – у вересні.

Софія Романська