Учні Тернопільської школи №28 долучилися до благодійної акції «Хепі гав». Діти зібрали майже п’ятдесят кілограмів корму для тварин.

«Хепі гав для Сірка» – це Всеукраїнська акція, що передбачає допомогу чотиролапим, які не мають постійного дому. Долучилися до доброї справи юні тернополяни із школи №28, – зазначає керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра. Відтепер чотиролапі у Тернополі тривалий час матимуть корм.

«Щиро дякуємо учням та батькам НВК №28 за активну участь в акції “Happy Гав”. Дітки зібрали майже 50 кг продуктів для тварин (крупи, корм). А також дякуєм «Happy Paw» за чудовий проект та Всеукраїнську акцію «Нарру Гав для Сірка».

Додамо, тернопільські волонтери опікуються десятками безпритульних тварин. Відтак небайдужі до їхньої долі можуть завжди допомогти кормом чи фінансовими пожертвуваннями.

Софія Романська