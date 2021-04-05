Тернопільські школярі висаджують новорічні ялинки з горщиків у ґрунт. Зелені красуні були символом Нового року, а відтепер прикрашатимуть подвір’я навчальних закладів.

Ялинки у горщиках тернопільським учням подарували представники обласного лісового господарства. Таким чином в місті запровадили екологічну ініціативу висаджування новорічних дерев.

«З минулого року разом з обласним управлінням лісового та мисливського господарства започаткували традицію дарувати школам до Нового року ялинки в горщиках. По весні ми ті ялинки висаджуємо в ґрунт. Зокрема, таку акцію провели у школі №10 із залученням учнів 2А класу. Діти із задоволенням долучилися до посадки, незважаючи на великі лопати. Подібну роботу провели у школі-колегіумі на «Дружбі», – повідомив еколог, громадський активіст Олександр Філь.

Додамо, ялинки у горщиках стали альтернативою зрубування новорічних дерев. Таку екологічну ініціативу тернополян перейняли й в сусідніх регіонах.



