Вітальні листівки для лікарів виготовили учні Тернопільської спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети. Поштівки із Великодніми привітаннями розлетілися Україною. Їх отримали медики, які надають допомогу хворим на COVID-19.

Одинадцятирічна Анастасія власноруч створила дві листівки. Дівчинка сподівається, що вони потішать медиків, які продовжують працювати під час Великодніх свят.

“Зараз складний час. А лікарям напевно найважче, бо вони не можуть у ці дні бути вдома через те, що потрібно лікувати хворих. Я свої листівки робила два дні. Хотілося, щоб вони сподобалися тим, хто їх отримає. Там також є слова привітання зі святами і яскраві оздоблення у вигляді пасочок і писанок”.

Оригінальні великодні листівки, які виготовили учні Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, відправили у різні медичні заклади України. Поштівки авторські, у кожній зашифроване особливе великоднє послання.