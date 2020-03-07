Тернопільські старшокласники долучилися до весняної обрізки дерев. Юнаки працювали на території ЗОШ №10. Координували роботу досвідчені екологи.

Учні одинадцятого класів вчилися, як доглядати за деревами у весняний період. Надалі запланували провести акції із висадження сосен і ялин, – розповідає еколог Олександр Філь. Також у планах – традиційне весняне прибирання.

«Усі великі справи життя складаються з маленьких. Головне, щоби таких «маленьких» справ було багато. Для того потрібна бажання щось робити корисне на території де ти живеш, вчишся. Саме таку добру справу робили з учнями 11 класу 10-ої школи. Хлопці молодці, працювали гарно. Провели весняну обрізку дерев для формування крон дерев. На території 10 школи є ділянки де земля має надзвичайну силу. За один рік дерева дали пагони по 4 метри! По весні плануємо ще посадити сосни, ялини, самшити».

Додамо, у Тернополі стартував двомісячник благоустрою, під час якого комунальні служби, учні, студенти, громадські діячі наводитимуть лад у парках, прибудинкових територіях, місцях громадського відпочинку.

Софія Романська