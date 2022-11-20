Учні Тернопільської загальноосвітньої школи №24 долучилися до волонтерської діяльності у міському Центрі Турботи. Хлопці та дівчата реєстрували переселенців та роздавали їм продуктові набори від благодійного фонду “Світло Реформації”.

Дванадцятирічна Анастасія бере участь у волонтерських проектах не вперше. Дівчина переконана, що безкорисливі вчинки повинен робити кожен.

“Ми роздавали пакунки з продуктами стареньким людям. Були раді допомогти в цій справі. Ми прийшли з однокласниками і дуже гарно провели час. Було цікаво і весело”, – каже дівчина.

Як зазначив координатор благодійного фонду “Світло Реформації” Іван Гонтар, початок повномасштабної війни змінив ставлення до волонтерства.

“Долучатися почали навіть ті, хто раніше й не задумувався про таке. У міському Центрі Турботи, до якого ми направляємо продукти для видачі гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам, були задіяні учні 7 класу 24 школи. Діти реєстрували переселенців на допомогу, видавали їм продуктові набори та робили каву. Впевнені, що зараз кожна пара рук дуже важлива, тож підлітки також можуть активно приєднатися. Звичайно, не їздити в зони бойових дій. Проте є безліч варіантів, які не наражатимуть підлітка на небезпеку. Ми хочемо, щоб діти також долучались до волонтерської діяльності. Участь в громадських ініціативах часто має неабиякий вплив на формування особистості та майбутнього людини, саме тому ми заохочуємо підлітків до волонтерських проєктів”.