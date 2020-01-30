Курс з тактичної медицини організовує для школярів друга Галицька бригада Нацгвардії України. У ЗОШ №22 діти освоюють різні алгоритми надання медичної допомоги.

На перший урок, який влаштували гвардійці, прийшло більше сотні учнів. Вони розглядали вступні принципи тактичної медицини та алгоритми надання допомоги. До кінця цього року нацгвардійці планують прочитати школярам повний курс та провести практичне тестування на території 2 батальйону 2 Галицької бригади Нацгвардії України.

Інструктор з бойової підготовки батальйону, старший сержант Юрій Жеребець переконаний, що такий курс принесе користь, якщо школярі його пройдуть повністю.

«Ми часто проводимо подібні заняття для школярів у різних тернопільських школах. Зазвичай, це один урок і мені завжди є, що розповісти ще. Тому якщо ми охопимо увесь курс – діти на багато краще будуть підготовлені».

Курс з тактичної медицини увійшов до навчальної програми загальноосвітніх шкіл. Відтак в окремих закладах заняття проводять професійні військові.

Софія Романська