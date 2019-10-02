«З рук у руки» – у такій акції взяли участь тернопільські школярі з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку. Хлопці та дівчата роздавали стареньким пакунки з продуктами. Така турбота неабияк потішила літніх людей обласного центру.

Акцію «З рук у руки» Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста організовує сімнадцятий рік поспіль. Школярі збирають та формують продуктові набори, а тоді, власноруч, за допомогою волонтерів і педагогів розносять пакунки по домівках одиноких людей. Дев’ятикласниця Ілона долучилася до такої акції вперше, дівчина вражена реакцією літніх людей. «У деяких бабусь були сльози на очах. Вони з вдячністю приймали продукти і дякували за те, що ми прийшли до них! Думаю, такі акції треба проводити частіше».

Цього року близько 300 самотніх людей отримали гостинці від учнів тернопільських шкіл, – повідомляє Товариство Червоного Хреста України. Це ті особи, які обслуговуються в цій організації. «Цей день важливий не лише для людей похилого віку, але і для школярів. Він дає можливість нагадати учням про людський обов’язок: бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Є чудовий вислів, який потрібно пам’ятати усім: Коли береш – наповнюєш руку, коли даєш – наповнюєш серце. Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста висловлює щиру подяку директорам та педагогічним колективам усіх шкіл міста Тернополя, які долучилися до проведення благодійної акції, всім школярам та їхнім батькам за часточку домашнього тепла та милосердя».

Софія Романська