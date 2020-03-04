Заняття зі стрільби тривають поблизу Тернополя на базі навчально-тренувального центру 44-ої окремої артилерійської бригади. Професійні військовослужбовці навчають школярів володіти зброєю та надавати першу медичну допомогу.

Військовослужбовці контрактної служби впродовж кількох днів будуть забезпечувати організацію навчальних стрільб з автомата Калашникова із учнями професійних та професійно-технічних закладів області, – розповідає прес-офіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Зокрема, передбачений цикл навчальних стрільб для юнаків і дівчат з Тернополя й області.

«Перед початком проведення практичних стрільб на навчальних місцях інструктори проводять з учнями заняття за напрямками: дотримання техніки безпеки, надання першої медичної допомоги на полі бою, умови виконання вправ стрільб. Також учні збирають та розбирають автомат АКС – 74 на час у послідовності. Юнаки та дівчата ставляться до проведення занять з належною увагою та зацікавленістю, тому практичні стрільби проходять на хорошому рівні, доказом цього слугують непогані результати учнів».

Додамо, на базі тренувального центру періодично проходять навчання і бригади територіальної оборони. Освоїти ази військової справи можуть всі охочі.

Софія Романська