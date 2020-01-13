Різдвяні гостинці підготували тернопільські школярі для українських воїнів. Пакунки передали у зону ООС волонтери.

На Новий рік та Різдво наші захисники не залишилися без святкових подарунків, – каже волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям Христина Феціца. Діти підготували для військових листи, малюнки, печиво, солодощі, а місцеві господині передали для них смачні страви.

«Учні Тернопільської ЗОШ №20 передали медичні засоби, солодощі та цікаві подаруночки! Дітки з 24-ої школи підготували величезну кількість душевних листів та малюнків! А наші благодійники передали каву та мед до куті. Також домашні смаколики, печиво, цукерки передали «Матері в молитві», які щодня моляться за наближення перемоги! Моляться за здоров‘я наших захисників! Необхідні маскувальні сітки сплели бджілки із Золочева! Щиро дякую усім, ви неймовірні!!! Від початку війни ви завжди допомагаєте!».

Доповнили святкову передачу варениками від тернопільських господинь. Вони готують їх щотижня для українських захисників.

Софія Романська