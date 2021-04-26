Різноманітні смаколики та малюнки передали тернопільські школярі українським захисникам. Пакунки у зону бойових дій доставлять волонтери.

Як повідомила волонтерка Христина Феціца, до благодійної ініціативи долучилися учні Тернопільської ЗОШ №14. Діти принесли для бійців солодощі, засоби гігієни та кровоспинні джгути.

“На запрошення директора школи № 14 приїхала та отримала від діток з батьками та вчительського колективу для бійців різні смаколики: каву, чай, сухофрукти, печиво, халву, шоколад, цукерки, зефір, горішки, засоби особистої гігієни та дуже необхідні кровоспинні джгути! А найголовніше, дітки відгукнулися на акцію «Малюю для тебе», і хлопці на фронті будуть радіти їхнім малюнкам, листам, чудовим різнобарвним писанкам! Щиро дяку, що підтримуєте та організовуєте такі акції на підтримку хлопців, які захищають нас від зовнішнього ворога! Дякую за любов до України! За патріотизм”.

Додамо, акція “Малюю для тебе” триває на Тернопільщині. Долучитися до ініціативи можуть в усіх школах області. Малюнки тішитимуть воїнів у зоні бойових дій.