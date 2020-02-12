Тернопільські школярі взялися за волонтерську працю. Хлопці та дівчата підготували солодкі подарунки, а також намалювали картини для воїнів, які захищають Україну у зоні бойових дій.

«Діти не припиняють допомагати українським захисникам», – розповідає тернопільська волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям Христина Феціца. Цього разу вони підготували солодкі пакунки, а також малюнки для бійців. «Дітки, батьки та увесь педагогічний колектив ЗОШ №16, дякую вам, що ви не втомилися та підтримуєте наших захисників! Солодощам вони радіють, як малі діти! Ніщо так не зігріває серце, як те, що діти їх підтримують. В знак вдячності бійці підписали прапор, який вони передали із зони бойових дій».

Учні ЗОШ №16 підготували бійцям малюнки, сплетені браслети, цукерки. А пекар з Коростишева передав воїнам 100 хлібин та 100 булочок. Усе це на Східну Україну відвезли волонтери благодійного фонду «Пам’ять і любов».

Софія Романська