Тернопільські школярі передали воїнам смаколики до Миколая

06/12/2018 Розмір тексту:

Учні Тернопільської школи №17 передали на Східну Україну солодощі до Дня святого Миколая. Відвезе пакунки волонтерка Логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Феціца.

Як розповів наказовий отаман Тернопільського крайового коша Українського козацтва Володимир Мосейко, акцію приурочили Дню Збройних сил України.

«Ми дуже вдячні учням школи №17, а також їхнім батькам, які долучилися до акції збору подарунків-смаколиків для українських воїнів. Акція приурочена до Дня святого Миколая, щоб у це свято наші воїни не були обділені увагою і подарунками. Відвезе пакунки нашим патріотам у зону операції об’єднаних сил наша чудова волонтерка Христина», – повідомив Володимир Мосейко.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині розпочався військово-патріотичний вишкіл «Козацька Січ 2018». У навчальних закладах краю проведуть уроки з тактико-технічного навчання, стрільби та озброєння, а також буде представлено військову зброю і техніку.

Софія Романська