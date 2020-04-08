«Дітям від дітей» – таку акцію влаштували учні одинадцятого класу Тернопільської спеціалізованої школи N3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Вони придбали для працівників лікарні необхідні захисні засоби для лікування хворих на COVID-19.

Сімнадцятирічна Христина бере участь у благодійних акціях не вперше. Дівчина переконана, що завдяки різноманітним благодійним проектам у світі більшає добра.

«Загалом в нашій школі благодійні акції проходять часто. Ми вирішили не залишатися осторонь і під час цього карантину. Оскільки така ситуація, що багато людей потребує навіть елементарних засобів. Вирішили допомогти і цим діткам, які лікуються у лікарні, а також і лікарям, що рятують життя».

Як повідомили організатори акції, юні тернополяни придбали для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні 130 респіраторів та 17 настінних дозаторів для дезрозчинів.

Софія Романська