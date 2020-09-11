Якщо батьки бажають, щоб дитина залишилася вдома і навчалася дистанційно через Інтернет, у них є така можливість. Так само батьки можуть вирішити, що дитина буде відвідувати навчальний заклад та навчатися з усіма дітьми.

На цьому наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Незважаючи на складені працівниками поліції протоколи на директорів шкіл та садочків (ми впевнені, що їх буде скасовано у суді, адже вони не відповідають діючому законодавству), разом із батьківськими комітетами було прийнято рішення про продовження навчального процесу. Є звернення батьків усіх шкіл із закликом, щоб навчання проводилося. Те ж стосується й садочків”, – написав мер Тернополя на своїй сторінці у Фейсбуці.

Він зазначив, що проводять навчання за змішаною системою: класи поділені на групи, а учні середніх і старших класів відвідують школу через день. Керівники шкіл мають жорстко дотримуватись протиепідемічних заходів. На вході у школу мають проводити температурний скринінг, мають бути відкриті запасні входи/виходи, учні мають користуватися дезінфікуючими засобами.

“Попереджаю усіх, у разі недотримання цих заходів, буде покарання”, – наголосив Сергій Надал.

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