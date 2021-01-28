Благодійний конкурс малюнків «Одужуй» розпочали у Тернопільській громаді. Учні загальноосвітніх шкіл міста можуть підтримати своїх ровесників, які захворіли і перебувають в лікарнях. Виставка кращих робіт відбудеться 11 лютого у Всеукраїнський день хворого.

Всі учасники отримають дипломи за участь у благодійній акції, а автори кращих малюнків будуть нагороджені заохочувальними призами. Їхні роботи прикрасять стіни дитячих лікувальних закладів міста.

«Ми вирішили підтримати тих дітей, які зараз перебувають у лікарнях. Цей конкурс дає можливість його учасникам проявляти свою фантазію, творчість. Кращі роботи братимуть участь у загальноміському конкурсі, а потім їх розмісять у палатах дитячої лікарні. Але загалом реалізувати цю добру справу вдалося завдяки небайдужим людям, меценатам, підтримці міського голови. Вдячні усім, хто підтримав цей конкурс та сприяв його проведенню», – каже директорка Тернопільського ліцею № 21 Марія Гудима.

У рамках благодійної акції вчителі шкіл проведуть урок про важливість підтримки, співпереживання і взаємодопомоги. Після заняття дітям запропонують вдома намалювати малюнки для своїх однолітків, які зараз перебувають у лікарнях.