Питання пільгового проїзду у маршрутках для учнів навчальних закладів Тернопільської міської територіальної громади підняли на 43-ій позачерговій сесії міської ради.

Про це йшлося у депутатському запиті Назара Зелінки.

– Зараз учні оплачують за проїзд у маршрутних таксі три гривні під час навчального року, крім канікул, – зауважив депутат. – Під час канікул в маршрутних таксі для учнів діє стандартний тариф – шість гривень. Але управління транспорту, комунікацій та зв’язку мабуть не знає, що згідно законодавства кожна школа сама собі встановлює структуру навчального року, тому в місті канікули десинхронізовані. Відповідно, коли частина шкіл мають канікули, то для прикладу учні Української гімназії навчаються і змушені оплачувати повну вартість проїзду, бо оператор маршрутних таксі переналаштовує на той період термінали, скасовуючи для учнів пільгу. Крім того, управління транспорту мабуть не знає, що під час канікул позашкільна освіта міста працює, і учні активно користуються маршрутними таксі для того, щоб доїжджати до спортивних, мистецьких та інших навчально-розвиваючих закладів. Тому вважаю справедливим встановити пільговий проїзд в маршрутних таксі для учнів на постійній основі. На підставі Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» прошу в умовах найближчого конкурсу для перевізників на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернополі, який відбудеться в січні 2020 року, передбачити пільговий тариф на проїзд у маршрутних таксі для учнів навчальних закладів Тернопільської громади на постійній основі.

Депутатський запит Зелінки до начальника управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігоря Мединського щодо передбачення пільгового тарифу на проїзд у маршрутних таксі для учнів навчальних закладів Тернопільської міської територіальної громади на постійній основі підтримали 32 із 33 присутніх на сесії депутати.

Ольга Трач

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