Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика розпочався у тернопільських школах.

Учні 3 -11 класів виконали завдання першого етапу конкурсу. Переможці змагатимуться на всеукраїнському рівні.

Десятикласниця Ірина Бойчук з Теребовлі вдруге бере участь у конкурсі імені Петра Яцика. Дівчина каже, що це мотивує її вивчати українську мову.

«Загалом участь у будь-якому конкурсі для мене – це так званий вихід із зони комфорту. Інколи я роблю собі такі випробування, бо це допомагає мені розвиватися. Знання з української мови дуже важливі, тому вивчаю її з репетитором і беру участь у конкурсі. Звісно, роблю все для перемоги, але головне для мене – це участь, максимальні можливі для мене результати».

У Тернопільській гімназії імені Івана Франка до міжнародного конкурсу з української мови долучилося близько півсотні учнів. За словами вчителів, конкурс у цьому навчальному закладі проходить більше десяти років поспіль.

ХХ Міжнародний конкурс імені Петра Яцика цього року стартував напередодні Дня української писемності та мови. Серед його завдань – піднесення престижу української мови, популяризація її серед молоді. Для учнів закладів загальної середньої та професійної освіти конкурс проходить у чотири етапи: шкільний, районний / міській, обласний, підсумковий. Переможцям підсумкового етапу призначатимуть стипендії президента України.

Софія Романська