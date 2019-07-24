Сезон баштанних культур настає у серпні, – кажуть фахівці агропромислової галузі. Втім, фруктові ринки та магазини нині вщерть заповнені кавунами і динями.

За словами продавців, попит на баштанні наразі значний.

Ціни кавунів і динь останнім часом дещо знизилися. Кавуни продають по 8-10 гривень за кілограм; дині в середньому вартують 15 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту і звідки привезені фрукти, – каже продавець Уляна Петрівна.

«В основному один кавун виходить близько ста гривень за кілограм. Люди часто надають перевагу частинам кавуна. Тому ми ріжемо один кавун на чотири частини, люди швидко розбирають. Ситуація з цінами дуже різна. Ми продаємо зараз по вісім гривень за кілограм, донедавна було по 12, думаю в серпні ціни можуть ще трохи знизитися. Дині зараз також дуже популярні, але вони трохи дорожчі – в середньому 14 – 15 гривень за кілограм».

Дієтологи радять покупцям запитувати у продавців документ, що підтверджує якість продукції. Оскільки кавуни та дині містять нітрати, у разі перевищення їхнього вмісту є ризик отруїтися.

Софія Романська