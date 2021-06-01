Молоді овочі поступово замінюють торішній урожай. Вони “заполонили” тернопільські ринки і магазини. Однак ціни на продукцію “кусаються”.

Вартість овочів залежить від виробника. Значно дорожча імпортна продукція.

“Ми реалізовуємо здебільшого імпорт, тому ціни у нас вищі. Хоча вже на деякі види розпочалися сезонні зниження цін. Зокрема, це стосується огірків. Зараз вони орієнтовно коштують 19-25 грн. кг. Два тижні тому ціна сягала 40 грн., щодо помідор, то вони тримаються в ціні, яка досить різниться. Залежить вартість від виробника і сорту. В нас є сорти по 40 грн., а є і по 90. Почала поступово дешевшати молода картопля і капуста. Вартість зараз орієнтовно — 17 грн. кг. Йде літо, тенденції зі зниження цін збережуться. Але вони більш актуальні для продукції місцевого виробництва”, – каже керівниця торгової мережі Аліна Горбик.

Дешевші молоді овочі на ринках. Ціни на помідори місцевого виробництва коливаються від 30 до 55 грн. кг. Продавці кажуть, що на суттєве зниження цін найближчим часом розраховувати не варто.