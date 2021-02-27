Тренувальні збори для аварійно-рятувального підрозділу спеціального призначення організували у Тернополі. Заняття тривали протягом трьох днів. Бійці удосконалювали навички вилучення і знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Тренувальні збори організовують для рятувальників щороку навесні. Адже саме цієї пори пік виявлення різноманітних вибухонебезпечних предметів часів минулих воїн.

Як зазначила речниця ДСНС області Ірина Крупа, піротехніки удосконалюють навики поводження з вибуховими речовинами та засобами підриву, відпрацьовують спільні дії в ході вилучення й знешкодження вибухонебезпечних предметів.

«Вони наполегливо тренуються, відточують свої професійні вміння, адже помилка, допущена під час практичного знешкодження вибухонебезпечних предметів може вартувати найдорожчого – людського життя. Збори розділені на практичну і теоретичну частини. Два дні: вдосконалення практичних вмінь з надання першої долікарської допомоги та поглиблення теоретичних знань щодо заходів безпеки при проведенні підривних робіт. Ще один день: робота на полігоні, для закріплення вивченого на практиці».

Щороку на Тернопільщині реєструють сотні випадків виявлення застарілих боєприпасів. Лише минулого року бійці піротехнічної групи області знешкодили майже три тисячі вибухонебезпечних предметів.