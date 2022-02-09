«Тривожна валіза» – базовий набір речей, необхідний в разі екстрених ситуацій. Рятувальники рекомендують на такі випадки підготувати вологостійкий рюкзак і покласти туди найбільш необхідні речі.

У “тривожній валізі” повинні бути оригінальні документи та їхні копії: паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудова книжка або пенсійне посвідчення, документи на власність, гроші: готівка та банківські картки.

Як зазначив речник ДСНС області Сергій Данілін, важливо, щоб рюкзак був туристичним або міським.

“У разі збройного конфлікту не слід використовувати військовий або рюкзак камуфляжного кольору – з ним вас можуть прийняти за учасника бойових дій. Розмір і вага залежить від фізичної підготовки. Згідно рекомендацій, вага «екстреної валізи» не має перевищувати 50 кілограмів. Проте з такою вагою за спиною більшість людей далеко не піде. Найкраще буде, якщо наплічник важитиме не більш ніж 25 кілограмів. Укладаючи речі, потрібно розподіляти вагу рівномірно. Добре, якщо у вашому рюкзаку буде нижній відділ – «підвал» або клапан. Пакуйте речі так, щоб можна було легко знайти те, що вам необхідно. Вміст рюкзака: документи, необхідний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, засобів індивідуального захисту та харчових продуктів. Щоб захистити вміст «тривожної валізи» від вологи – краще використовувати вакуумні пакети із зажимом”.

Фахівці додають: у кожному конкретному випадку «тривожна валіза» комплектується з урахуванням місця проживання та індивідуальних особливостей людини.