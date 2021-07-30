29 липня відійшов у вічність ветеран пожежної охорони полковник служби цивільного захисту у відставці Степан Миколайович Осуховський. Його серце перестало битися на 62-му році життя.

Колектив пожежно-рятувальної служби області висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійного.

Більшу частину свого життя Степан Миколайович віддав службі в пожежній охороні. Працював на керівних посадах, від пожежного, і аж до заступника начальника Головного управління МНС України у Тернопільській області. Був свідком і безпосереднім учасником становлення пожежно-рятувальної служби краю, неодноразово брав участь у гасінні складних пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проявляючи рішучість та самовідданість, за що неодноразово заохочувався. В його активі чимало винагород, а грамот й подяк – і не злічити. Та найвищою нагородою для нього завжди були врятовані людські життя, а головним критерієм – престиж служби та почуття професійної гордості.

Добра, мудра людина, хороший наставник, справжній товариш… Життєвий шлях Степана Миколайовича Осуховського є зразком служіння своєму народові, прикладом людської гідності та добропорядності.

Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

Панахида за померлим відбудеться сьогодні, 30 липня о 20:00 за адресою: с. Чистилів, вул. Медова, 5. Похорон – 31 липня о 11:00