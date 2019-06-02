З нагоди зародження велоспорту, а також захисту прав дітей тернопільські рятувальники організували велодень. Тридцять працівників державної служби з надзвичайних ситуацій в області пересіли на двоколісний транспорт.

Рятувальники приїхали на роботу на велосипедах, а також взяли участь у велопробізі центральними вулицями Тернополя. Подію приурочили розвитку велоспорту в Україні та Міжнародному дню захисту прав дітей, – зазначив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, чимало рятувальників використовує велосипед як транспортний засіб кожного дня. Деякі працівники ДСНС області користуються саме двоколісним транспортом, який інколи мобільніший за автомобільний.

Упродовж велодня працівники пожежно-рятувальної служби подолали на велосипедах близько тридцяти кілометрів. Таку акцію організували в обласному центрі четвертий раз. Цього разу долучилися до велодня також представники обласної влади.

Софія Романська