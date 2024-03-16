

Трагедія на Одещині сколихнула всю Україну. Велика родина рятувальників втратила свого побратима. Немає слів, аби зарадити горю.

Рятувальники Тернопільщини висловлюють глибокі співчуття. На допомогу вогнеборцям Одещини направлено пожежний автомобіль – автоцистерну на базі шасі МАЗ важкого типу. Даний транспортний засіб зможе підвозити до місця події 8 тонн води. Укомплектований рукавами та всім пожежно-технічним обладнанням.

“Нехай автомобіль допоможе одеським побратимам у виконанні їхніх професійних завдань“, – зазначають в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.