Нову сучасну пожежну автоцистерну на базі шасі МАЗ отримали тернопільські рятувальники.

Спеціальним автомобілем користуватимуться у першій державній пожежно-рятувальній частині першого державного пожежно-рятувального загону, що розташований на вулиці Котляревського, 22А.

Ключі від спецмашини та номерний знак вручив рятувальникам заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький.

– Цей автомобіль вміщує п’ять тонн води та п’ятсот літрів піноутворювача, – розповіли у головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області. – Він укомплектований новітнім пожежно-рятувальним обладнанням та значно підсилить готовність підрозділу до дій за призначенням.

Фото зі сторінки управління у фейсбуці