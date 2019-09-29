«Тетріс-челендж» – флешмоб під такою назвою проводять у більшості країн світу, а зокрема і в Україні.

Дійство покликане показати громадськості, скільки ресурсу задіється під час аварій чи будь-яких інших надзвичайних ситуацій. Відтак дотримання правил безпеки має стати способом життя кожної людини.

Поряд з аварійно-рятувальним, піротехнічним та пожежним автомобілями, співробітники підрозділів управління ДСНС України у Тернопільській області виклали рівними рядками свій робочий інвентар: бойове спорядження піротехніків та пожежних-рятувальників, обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт і не тільки.

Подібний Челлендж – відмінний спосіб привернути увагу до діяльності рятувальної служби, – зазначає речник управління ДСНС в області Сергій Данілін.

Рятувальники представили інвентар, який використовують під час боротьби із стихіями та роботи у надзвичайних ситуаціях. Відтак ознайомитися із специфікою їхньої діяльності могли всі охочі.

Софія Романська