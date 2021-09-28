«Найсильніший пожежний-рятувальник-2021» – Всеукраїнські змагання під такою назвою тривають на Хрещатику. У поєдинках беруть участь команди з різних регіонів України, а зокрема і Тернопільщини.

Рятувальники з 19 команд змагаються за звання найсильнішого. Чоловіки та жінки мають пройти етапи індивідуальних забігів, командну естафету і тандем. Кожен етап тривалий і відповідальний. Результати залежать від зусиль і підготовки всіх учасників.

“Беру участь у таких змаганнях вперше. Тривалий період готувався, щоб не підвести команду. Хоча етап індивідуальних забігів теж досить непростий. У результаті кожен бачить свої сильні та слабкі сторони. А загалом після кожних випробувань ми виходимо сильнішими, незалежно від результатів”, – каже учасник поєдинків Олександр Круць.

Переможці змагань отримають популярні відзнаки та братимуть участь у поєдинках вищого рівня.