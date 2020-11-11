Сьогодні, 11 листопада, у Тернополі, під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації зібралися на протест ресторатори.

Акція відбувається в усіх обласних центрах України та в Києві під Кабміном.

Ресторатори виступають проти так званого карантину вихідного дня та обмеження часу у своїй роботі, пишуть Тернополяни.

У Тернополі ресторатори прийшли з каструлями та черпаками і вимагають голову ТОДА.

“Ми не можемо на вихідні зупинити наші технологічні процеси, – відзначив Тарас Ковальчук, ресторатор. – Ми вимагаємо, щоб вийшов голова ТОДА і на місці ви вирішили – перше це – ні карантину вихідного дня та зняти з нас обмеження працювати до 22-ої години”.