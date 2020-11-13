Тернопільські ресторатори категорично проти «карантину вихідного дня». За їхніми словами, переривання роботи на суботу і неділю зупинятиме технологічний процес і призводитиме до значних збитків. Вони рекомендують ввести повний локдаун на два тижні.

«В української ресторанної асоціації позиція – ввести локдаун на два тижні, закриємося всі, розірвемо ланцюжок цих захворювань і через два тижні вийдемо, це набагато ефективніше і для бізнесу, і на нашу думку, для епідемічної ситуації. В нас є технологічні процеси, які ми не можемо зупиняти. Запуск кухні – це 16 – 18 годин, заготовки довго готуються. Це не дасть нам можливості нормально працювати. Якщо говорити про фінансову сторону, то вихідні приносять закладам громадського харчування близько половини всього прибутку», – каже представник об’єднання рестораторів Тернополя Тарас Ковальчук.

Втім, Уряд вже оприлюднив постанову про «карантин вихідного дня». Обмеження діятимуть до кінця осені.