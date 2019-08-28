«Книгу рекордів Тернополя» започаткували у липні 2017 року. Відтоді було встановлено сорок рекордів. Усі вони зафіксовані в паперовому та електронному вигляді у міській раді та центральній міській бібліотеці.

З нагоди Дня Незалежності в українському домі «Перемога» презентували ще й артбук «Книга рекордів Тернополя». Виконаний він у вигляді Тернопільського замку, який стоїть на книзі. Його довжина – 110 см, а висота – 70 см. Кожен із рекордів має власну сторінку, на якій вказана його назва, номер та основна інформація українською та англійською мовами, є авторський сертифікат та фотографії з місця встановлення рекорду. Сторінки ці зберігатимуться всередині макету замку.

– Ідея виготовити артбук у вигляді Тернопільського замку належить трьом авторам, які працювали над цим проектом, – розповіла Світлана Козелко, директор комунальної установи «Тернопільська міська центральна бібліотечна система». – Це я, моя заступниця Надія Швець та Галина Компанієць – завідуюча бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля». Реалізувати задум нам допомогли тернополянин Юрій Сосновський, який виготовив замок та Віра Невідомська, яка працювала над створенням сторінок артбуку. Ми хотіли зробити прив’язку до того, що це історія Тернополя, історія його жителів, які встановлювали той чи інший рекорд, тому за основу вибрали споруду замку, а стоїть він книжці тому, що це робили бібліотекарі. Витвір цей буде в центральній міській бібліотеці, а потім передамо його у восьму бібліотеку для дорослих, оскільки там започатковуємо проект «Краєзнавство. Історія міста Тернополя». Хто хоче особисто познайомитися та поспілкуватися з рекордсменами, про яких розповідає артбук, запрошуємо 25-27 вересня на зустрічі з ними в рамках «Бібліофесту».

Над створенням артбуку працювали п’ять місяців. Найважче, як зазначають бібліотекарі, було систематизувати інформацію та змакетувати самі сторінки.

– Спочатку ми не мали бачення, як мають виглядати сторінки, – каже Галина Компанієць, завідувач бібліотеки №2 для дітей. – Та коли мали перед собою певний об’єм матеріалу, то зрозуміли, що має бути фотофактаж того, як все тривало, сертифікат поданий, щоб люди знали, що це все справжнє. І в цьому нам дуже допомогла дизайнер Віра Невідомська. Зазначу, що наш артбук має чудове гасло: «Тернопіль – місто дивовижних людей». Ми закликаємо молодь і наших жителів представляти свої роботи, дивувати місто і дивувати Україну. Для того, щоб потрапити у книгу рекордів України треба оплатити понад 20 тисяч гривень. Це дуже дорого, і не всі можуть собі таке позволити, але люди мають бажання показати, що вони можуть на рівні області і міста, і у нас це все безкоштовно. А встановлені рекорди показують, що у нас є унікальні люди. Таким чином у своєму замку ми збираємо скарби Тернополя.

Ознайомитися зі встановленими рекордами та побачити, як виглядає артбук «Книга рекордів Тернополя», можна буде під час другої презентації. Відбудеться вона 28 серпня о 14.00 в артгалереї, що на вулиці Сагайдачного, 13.

Ольга Трач

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