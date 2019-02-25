Тернопільські письменниці стали лауреатами міжнародної премії

25/02/2019 Розмір тексту:

Фестиваль української книжності «На білому коні» зібрав письменників краю у селі Тилявка Шумського району. Під час цього дійства визначили лауреатів міжнародної премії імені Уласа Самчука. Ними стали Марія Лавренюк та Ніна Фіалко. Також нагородили переможців літературного конкурсу «Самчукова криниця».

Під час фестивалю було представлено книжкові новинки тернопільських письменників, фотовиставку Віктора Смоляка. А для учасників мистецького дійства організували екскурсію Тилявським літературно-меморіальним музеєм Уласа Самчука.

«Вперше побувала на Фестивалі української книжності “На білому коні” у школі села Тилявка Шумського району; фестивалі, приуроченому 114-й річниці з дня народження видатного сина Волині – Уласа Самчука. Була для присутніх представлена книжкова виставка «На обрії нашої книжності» за участю письменників Сергія Синюка, Юрія Камаєва, Віктора Янкевича та фотовиставка Віктора Смоляка. Та головною родзинкою Фестивалю стало вручення Міжнародної літературної премії імені Уласа Самчука. Ці двоє жінок – Ніна Фіалко та Марія Лішнянська Лавренюк вміють захопливо писати книги. Якщо книга нас захоплює, то в перший раз ми читаємо її швидко. Ми просто ковтаємо сторінки. Але в подальшому (а такі книги читають і перечитують багато разів) ми вдумливо знайомимося знову з нею вже з олівцем в руці. Такі книги вчать, формують, направляють та вилюднюють», – розповідає учасниця фестивалю Зоряна Замкова.

До слова, обласна літературна премія була заснована в 1999 році. У жовтні 2015 року з ініціативи Тернопільської обласної організації НСПУ премія стала Всеукраїнською. А з 2016 року вона набула статусу Міжнародної літературної премії в галузі літератури й публіцистики імені Уласа Самчука.

Софія Романська