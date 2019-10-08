З нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю представники профспілок України організували мирну акцію у столиці. Вони намагалися привернути увагу громадськості до нового трудового кодексу і проблем, пов’язаних із порушення законних прав працівників.

Долучилися до дійства представники різних регіонів, а зокрема і Тернопільщини.

«Працюємо в Україні, будуємо свою державу!», – флешмоб під такою назвою організували на майдані Незалежності представники Молодіжної ради профспілок. Вони поширювали інформаційні матеріали щодо трудових проблем працівників, захисту їхніх соціально-економічних інтересів, а зокрема виступали проти звуження прав працівників в умовах змін, що відбуваються на ринку праці. «Нині в розробці новий трудовий кодекс, який викликає занепокоєння у представників профспілок, оскільки він не те що не відстоює права працівника, а й передбачає його фактичну дискримінацію. Ми спеціально зібралися у Києві, щоб обговорити ці проблеми», – зазначив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

Профспілки наголошують: новий трудовий кодекс відстоює інтереси бізнесу, натомість нехтує правами працівників. Відтак активісти вимагають у діючої влади дослухатися до вимог громадськості у прийнятті нового трудового кодексу.

Софія Романська