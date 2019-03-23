Операція «Мігрант» триває на Тернопільщині. Правоохоронці відстежуватимуть незаконні дії громадян інших держав. Особливу увагу приділятимуть ринкам, вокзалам, не оминатимуть готелі і гуртожитки.

Як повідомили в головному управлінні Нацполіції області, підготовчий етап операції «Мігрант» стартував від початку березня, триватиме операція до 31 травня.

«Впродовж двох місяців правоохоронці краю здійснюватимуть контроль за кримінальними правопорушеннями, вчиненими іноземцями, встановлюватимуть місця перебування розшукуваних громадян інших держав, виявлятимуть і документумуть злочинну діяльность “кримінальних авторитетів” чи так званих “злодіїв в законі”. Поліціанти перевірятимуть речові та продовольчі ринки, торговельні майданчики, вокзали та прилеглі до них територій. Не оминуть також місця тимчасового проживання та перебування іноземців, гуртожитки, готелі, навчальні та розважальні заклади».

Поліціянти особливу увагу спрямовуватимуть на виявлення злочинних груп, які незаконно переправляють людей через державний кордон.

Нагадаємо, минулого року правоохоронці виявили майже 2,8 тисяч злочинів, які скоїли іноземці на території України. Серед цих злочинів: понад 1000 крадіжок; майже 200 пограбувань та понад 90 розбійних нападів. «Лідирують» у цих реєстрах росіяни.

Софія Романська