У суботу, 18 липня, зведений загін поліцейських Тернопільщини відбув на схід нашої держави. Правоохоронці замінять там своїх колег та впродовж двох місяців виконуватимуть завдання із забезпечення охорони громадського порядку.

Дотримуватися дисципліни, законності, карантинних правил закликав підлеглих начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол.

– Ви два місяці будете нести службу в бойових, надзвичайних умовах. Бережіть себе та один одного, проявляйте пильність, увагу при виконанні службових обов’язків. Ваше завдання – захистити людей, свою державу, залишитися живими та здоровими.

До зведеного загону увійшли бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та співробітники із різних підрозділів поліції області. Вони вже не раз бували на сході, тож добре знають свої завдання.

– Це вже не перша наша ротація в зону ООС, – розповідає оперуповноважений Підволочиського відділу поліції Павло Весоловський. – Ми здійснюватимемо контрольно-пропускний режим, перевірятимемо транспорт на предмет виявлення наркотичних, вибухових та заборонених речовин. Зі своїми задачами справимося на відмінно.

Перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Дем’янчук подякував біцям за їхню щоденну службу та побажав повернутися додому у повному складі.

– Я певен, що ви свої професійні навички, доброчесність і високі моральні якості в повній мірі проявите на сході нашої держави та гідно виконаєте усі поставлені перед вами завдання. Від імені усіх тернополян хочу побажати вам одного – повернутися в повному складі.

Провести поліцейських у тривале відрядження прийшли рідні, друзі та колеги. Після спільної молитви та благословення священників бійці вирушили у далеку дорогу.