Тернопільські правоохоронці розшукують терориста. ФОТО

23/01/2019 Розмір тексту:

Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Рязанцева Павла Миколайовича, 1969 року народження, жителя Сєвєродонецька, Луганської області.

Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Прикмети розшукуваного: вік 50 років, зріст 175-180 см повної тілобудови, шкіра світла, волосся темне.

Контактний телефон оперативного чергового СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.