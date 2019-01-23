Тернопільські правоохоронці розшукують терориста. ФОТО
23/01/2019 0
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Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Рязанцева Павла Миколайовича, 1969 року народження, жителя Сєвєродонецька, Луганської області.
Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Прикмети розшукуваного: вік 50 років, зріст 175-180 см повної тілобудови, шкіра світла, волосся темне.
Контактний телефон оперативного чергового СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.
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