На Тернопільщині заочно повідомлено про підозру жителю Луганщини – бійцю мотострілецького полку «ЛНР».

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Луганщини щодо участі у діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що луганчанин у січні 2015 року добровільно вступив до складу терористичної організації «ЛНР» та призначений до «6 окремого козачого мотострілецького полку ім. М. Платова 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР», як командир танка танкового батальйону.

Упродовж 2015-2021 років підозрюваний проводив військові навчання із іншими учасниками вказаної терористичної організації та приймав активну участь у бойових діях у складі терористичної організації «ЛНР» на окупованій території Луганської області з метою протидії правоохоронним органам і Збройним Силам України, чим забезпечував функціонування терористичної організації «ЛНР», як псевдодержавної структури.

Розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Тернопільській області.