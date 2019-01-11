Тернопільські повії брали за годину “роботи” до 1500 гривень. ВІДЕО

11/01/2019 Розмір тексту:

Бізнес із надання секс-послуг організували на Тернопільщині.

Впродовж десяти місяців оперативники відстежували діяльність підозрюваних, які організували бізнес з надання секс-послуг на території нашої області. Про це повідомляє TV-4.

Справу у секс-індустрії розпочала двадцяти дев’ятирічна мешканка Дніпра. Собі у помічники взяла двох водіїв із Тернопільщини, двох адміністраторів і 9 повій.

На високих підборах і відвертому вбранні сексуальні послуги повії надавали за межами власного житла – у саунах, готелях, приватних будинках. Година послуг дівчат вартувала 1000-1500 гривень. На добу вони встигали обслуговувати від п’яти до десяти чоловіків. Заробіток ділили 50 на 50. П’ятдесят відсотків йшло повіям, решта – отримували посередники. Адміністратори мали по 300 гривень за замовлення, а водії двісті-триста за виїзд.

Але тепер, за такий незаконний бізнес доведеться відповідати перед законом п’ятьом особам – організатору, водіям і адміністраторам.