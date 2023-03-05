Тернопільські правоохоронці викрили 38-річного киянина, який в мережі Інтернет намагався продати заборонені предмети.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що чоловік має намір збути вогнепальну зброю через мережу Інтернет. Проведеними заходами поліцейські встановили що зловмисник намагається продати предмет, схожий на пістолет зразка 1930 років та набої до нього за 16 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в межах якого здійснили контрольовану закупку.

Зброю поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Зловмиснику оголошено підозру за частиною 1 статті 263 (незаконний збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчі дії тривають.