Упродовж карантину на Тернопільщині патрульні поліцейські зупинили 14 водіїв із підвищеною температурою. Усім рекомендували звернутися до лікарів.

Правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі на Тернопільщині, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Оскільки цього вимагає стан надзвичайної ситуації.

“Реєстрували випадки, коли водії перевозили більшу кількість пасажирів, ніж дозволено. Постанова Кабміну чітко регламентує, як має відбуватися перевезення людей в умовах карантину. Найбільша кількість порушень стосується перебування у громадському місці без засобів індивідуального захисту. На карантинних постах ми перевіряли, хто в’їхав у місто та область з інших регіонів. Відстежували також рух автомобілів, які повернулися із-за кордону. Виявили десять автомобілів, які мали ознаки підробки, без водійського посвідчення, у стані алкогольного сп’яніння та інші порушення правил дорожнього руху. Ми надалі працюємо у посиленому режимі, оскільки надзвичайна ситуація, в якій перебуває наша область, вимагає цього”.

У патрульній поліції області склали 130 адміністративних матеріалів щодо порушень карантину. Більшість справ наразі перебувають у судах.

Софія Романська