Дві надзвичайні події, трапилися на території Тернопільщини протягом серпня-вересня. Через саморобні вибухові пристрої постраждали люди, в обох випадках небезпечний пакунок вибухав у руках потерпілих.

Аби вберегтися від від подібної небезпеки, необхідно добре знати основні правила поведінки, зазначають поліцейські. Замасковані вибухові пристрої можна виявити будь-де: в транспорті, біля будинку чи квартири, на авто. Про характерні ознаки, які вказують на можливу наявність вибухового пристрою та викликають необхідність максимального підвищення уваги розповідає Ігор Васьків, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області.

– Часто вибухівку маскують під сумки, дитячі іграшки, подарунки у яскравій обгортці – розповідає поліцейський. – До таких пакунків додають ще записки з текстом «Відкрий мене», «Особисто в руки», тощо.

Однак якраз брати до рук такі пакунки особливо небезпечно, адже зовнішній вигляд саморобного вибухового пристрою, часто, приховує його справжнє призначення. У разі знаходження підозрілого предмету, категорично заборонено наближатися до нього, брати в руки, вдаряти по ньому. Також важливо не користуватися поруч з предметом засобами радіозв’язку, мобільними телефонами та іншими приладами що передають радіосигнали, не палити.

Необхідно відійти на безпечну відстань та терміново повідомити про знахідку працівникам поліції та служби надзвичайних ситуацій. Обов’язково дочекайтеся в безпечному місці прибуття спеціальних служб та передайте їм наявну інформацію стосовно предмету.

Пам’ятайте: знешкодити вибухонебезпечний пристрій або ж локалізувати вибух можуть тільки спеціально підготовлені фахівці вибухотехнічного відділу Нацполіції краю.